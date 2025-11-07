«Это риск ядерной войны» – Британия и Франция собрались напрямую воевать с Россией

Британия и Франция собираются отправить свои военные контингенты на Украину, что серьёзно повысит риски ядерной войны.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Запад уже открыто готовится к втягиванию в войну. Франция 2000 человек собирается разместить, англичане собираются уже не только 2000 человек разместить, но и использовать авиацию, которая будет противодействовать российским ракетам.

Уже англичане, а не украинцы, будут сбивать наши ракеты и беспилотники над Украиной, а значит, вступят в войну против нас. И плюс воевать на море они собираются, между прочим, тоже англичане», – сказал Сиков.