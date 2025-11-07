«Это риск ядерной войны» – Британия и Франция собрались напрямую воевать с Россией

Максим Столяров.  
07.11.2025 16:43
  (Мск) , Москва
Великобритания, Война, Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция, ЯО


Британия и Франция собираются отправить свои военные контингенты на Украину, что серьёзно повысит риски ядерной войны.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Запад уже открыто готовится к втягиванию в войну. Франция 2000 человек собирается разместить, англичане собираются уже не только 2000 человек разместить, но и использовать авиацию, которая будет противодействовать российским ракетам.

Уже англичане, а не украинцы, будут сбивать наши ракеты и беспилотники над Украиной, а значит, вступят в войну против нас. И плюс воевать на море они собираются, между прочим, тоже англичане», – сказал Сиков.

«Поэтому, это первый риск – втягивая России в войну с Францией и Англией, которые обе являются ядерными державами. Риск перехода в ядерную фазу резко возрастает.

И то, что риск возрастает в ядерную фазу, подтверждается действиями и нашего президента, и президента США – резкое усиление ядерной составляющей в риторике и в действиях», – подытожил эксперт.

