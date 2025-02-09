«Это огромные бабки»: Бывший подельник рассказал, зачем Зеленский занижает потери ВСУ

Михаил Рябов.  
09.02.2025 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Колониальная демократия, Коррупция, Украина


Офис Зеленского занижает потери ВСУ исключительно из корыстных соображений – чтобы на «мёртвых душах» воровать деньги из военной помощи Запада, которая идёт на закупку вооружений, обмундирования, питания, медикаментов и топлива.

Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский, сумевший в перерыве между судебными заседаниями дать интервью каналу журналиста Александра Шелеста.

Офис Зеленского занижает потери ВСУ исключительно из корыстных соображений – чтобы на «мёртвых душах»...

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«Всё он прекрасно понимает. Заниженные потери нужны ему для того, чтобы завышать количество людей, которые числятся в ВСУ. Это же наш Чичиков современности. Недоозвученные потери нужны, чтобы продолжали фиктивно числиться солдаты ВСУ, и на этих солдат рассчитывалась американская и европейская помощь – денежки», – сказал депутат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Именно этим, по словам Дубинского, и объясняется цифра в 45 тыс потерь, которую называет Зеленский в то время, как и Россия, и США называют число погибших в десятки раз больше.

«Занижение потерь – это не социальный реверанс. Типа «всё нормально». Это чисто математическая циничная решение для того, чтобы увеличит количество бабок, которые можно вытрусить из американских и европейских партнеров… В сумме это огромные бабки. Мёртвые души в украинской армии – страшнейший механизм обогащения Зеленского и его команды», – сказал бывший подельник Зе, ныне попавший в опалу.

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