«Это не мирный план, это глупость! Урсула, уходите!» – немецкий евродепутат

Анатолий Лапин.  
18.12.2025 09:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 240
 
Дзен


Депутат от Германии Томаш Фрелих потребовал отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вы выступаете за коррупцию, цензуру, зеленую деиндустриализацию и геополитическую бессмысленность. Вы возмущены мирным планом Трампа. Где был ваш мирный план все эти годы?» – сказал Фрелих на заседании.

Он перечислил последствия провальной антироссийской политики:

«Около трех лет рецессии – за что? За золотые монеты олигархов? За миллиарды коррумпированному руководству в Киеве, бегущему от собственного народа, и за 19 пакетов санкций, которые наносят нам больше ущерба, чем России? Весь ваш подход – это геополитический детский сад. Плохие отношения с США, плохие отношения с Китаем, плохие отношения с Россией – ослабевающее влияние во всем мире. Вы не можете вести внешнюю политику таким образом», – сказал депутат.

По его словам, Европе нужны «настоящие политики, а не инфантильные феминистки в брючном костюме».

«Вы, фрау фон дер Ляйен, делаете Европу слабой, превращаете Европу в геополитический призрак. Европа снова великая – с удовольствием, но только без вас. Пожалуйста, уходите», – заявил Фрелих.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить