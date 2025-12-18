«Это не мирный план, это глупость! Урсула, уходите!» – немецкий евродепутат
Депутат от Германии Томаш Фрелих потребовал отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Вы выступаете за коррупцию, цензуру, зеленую деиндустриализацию и геополитическую бессмысленность. Вы возмущены мирным планом Трампа. Где был ваш мирный план все эти годы?» – сказал Фрелих на заседании.
Он перечислил последствия провальной антироссийской политики:
«Около трех лет рецессии – за что? За золотые монеты олигархов? За миллиарды коррумпированному руководству в Киеве, бегущему от собственного народа, и за 19 пакетов санкций, которые наносят нам больше ущерба, чем России? Весь ваш подход – это геополитический детский сад. Плохие отношения с США, плохие отношения с Китаем, плохие отношения с Россией – ослабевающее влияние во всем мире. Вы не можете вести внешнюю политику таким образом», – сказал депутат.
По его словам, Европе нужны «настоящие политики, а не инфантильные феминистки в брючном костюме».
«Вы, фрау фон дер Ляйен, делаете Европу слабой, превращаете Европу в геополитический призрак. Европа снова великая – с удовольствием, но только без вас. Пожалуйста, уходите», – заявил Фрелих.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: