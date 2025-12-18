Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутат от Германии Томаш Фрелих потребовал отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы выступаете за коррупцию, цензуру, зеленую деиндустриализацию и геополитическую бессмысленность. Вы возмущены мирным планом Трампа. Где был ваш мирный план все эти годы?» – сказал Фрелих на заседании.

Он перечислил последствия провальной антироссийской политики:

«Около трех лет рецессии – за что? За золотые монеты олигархов? За миллиарды коррумпированному руководству в Киеве, бегущему от собственного народа, и за 19 пакетов санкций, которые наносят нам больше ущерба, чем России? Весь ваш подход – это геополитический детский сад. Плохие отношения с США, плохие отношения с Китаем, плохие отношения с Россией – ослабевающее влияние во всем мире. Вы не можете вести внешнюю политику таким образом», – сказал депутат.

По его словам, Европе нужны «настоящие политики, а не инфантильные феминистки в брючном костюме».