«Это не Донбасс. Тут гражданские сразу бежали, как только стало горячо» – комвзвода ВСУ о Днепропетровщине

В отличие от оккупированных Киевом территорий ЛДНР, в Днепропетровской области с приближением фронта мирное население массово в страхе покидает населённые пункты.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил находящийся на Новопавловском направлении командир взвода ББС ОПБр ВСУ им. гетмана Хмельницкого с позывным «Егерь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

