Это не доказано, но это точно Россия – немецкий генерал

Елена Острякова.  
30.09.2025 11:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 605
 
Германия, Дзен, НАТО, Россия


Командование НАТО до сих пор не знает,  что за беспилотники кружили в небе Северной Европы, но отставной бригадный генерал бундесвера Клаус Виттманн уверен,  что это российские дроны.

Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Командование НАТО до сих пор не знает,  что за беспилотники кружили в небе Северной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я вижу, как НАТО реагирует в Дании и Норвегии,  а также на сотни беспилотников, которые уже были в воздушном пространстве Германии над казармами и тренировочными площадками. До сих пор не доказано, что это действительно Россия. Но американцы говорят, что если что-то ковыляет, как утка, крякает, как утка, то это утка. В этом отношении вы можете быть совершенно уверены, что за этим стоит профессиональный актор,  и что это скоординировано», – сказал Виттманн.

Он также повторил утверждение утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского о том,  что Россия запускает дроны с танкеров «теневого флота».

«Я лично подозреваю, что подобное происходит и с кораблями этого знаменитого «теневого флота». Мы уже видели некоторые из них, полностью заполненные шпионскими материалами. Почему бы не использовать их как станции для беспилотников», – сказал Виттманн.

Генерал считает, что НАТО еще два года будет неспособна противопоставить что-либо «российским беспилотникам».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить