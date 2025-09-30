Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Командование НАТО до сих пор не знает, что за беспилотники кружили в небе Северной Европы, но отставной бригадный генерал бундесвера Клаус Виттманн уверен, что это российские дроны.

Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вижу, как НАТО реагирует в Дании и Норвегии, а также на сотни беспилотников, которые уже были в воздушном пространстве Германии над казармами и тренировочными площадками. До сих пор не доказано, что это действительно Россия. Но американцы говорят, что если что-то ковыляет, как утка, крякает, как утка, то это утка. В этом отношении вы можете быть совершенно уверены, что за этим стоит профессиональный актор, и что это скоординировано», – сказал Виттманн.

Он также повторил утверждение утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия запускает дроны с танкеров «теневого флота».

«Я лично подозреваю, что подобное происходит и с кораблями этого знаменитого «теневого флота». Мы уже видели некоторые из них, полностью заполненные шпионскими материалами. Почему бы не использовать их как станции для беспилотников», – сказал Виттманн.

Генерал считает, что НАТО еще два года будет неспособна противопоставить что-либо «российским беспилотникам».