«Это наш козырь» – глава МИД Германии в Киеве обещает ещё больше оружия для ВСУ

Вадим Москаленко.  
30.06.2025 17:30
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Германия продолжит поставки оружия на Украину, которое будет выдаваться за местное производство.

Об этом во время визита в Киев заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия продолжит поставки оружия на Украину, которое будет выдаваться за местное производство. Об этом...

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«Способность Украины держаться производит на меня огромное впечатление. И Украина заслужила любую поддержку со стороны Германии.

У меня была возможность сегодня утром посмотреть позицию системы ПВО «IRIS-T». И для меня, как бывшего офицера ПВО Бундесвера, было очень интересно пообщаться и услышать мнение украинцев об этой системе ПВО.

Очень важно, что это удается, мы хотим это продолжать, и мы договорились о том, чтобы усилить сотрудничество в оборонной промышленности, создавать новые совместные предприятия, чтобы Украина сама быстрее производила больше вооружения», – вещал Вадефуль.

«Наше сотрудничество в оборонной промышленности является козырем. Это является логическим продолжением нашей поставки материалов и техники. И это является для нас обоюдной выгодой. Мы можем также воспользоваться и вашим приобретенным опытом.

Мы хотим помогать Украине, чтобы она вела переговоры с позиции силы. Когда Путин сегодня говорит о мире, то это чистая насмешка и издевательство. Его кажущаяся готовность к переговорам – ни что иное, как вывеска. Он хочет покорить всю Украину и одновременно посеять страх во всей Европе», – русофобствовал немецкий фашист.

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