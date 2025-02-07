«Это критический порог – партнёры нас бросают» – В Киеве ополчились на украинскую дипломатию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за бестолковости украинских дипломатов и коварности «российской пропаганды» в мире всё меньше вспоминают о войне на Украине.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-комбриг ВСУ Александр Игнатьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Международного партнёрства мы не наблюдаем. У меня сейчас есть возможность общаться в том числе с международниками, которые утверждают, что на государственном уровне Украину очень слабо представляют наши дипломаты, и те люди, которые должны это делать. Про нас что-то там слышали. Вот, в начале полномасштабного вторжения крутились все эти ролики с уничтожением наших городов. А потом российские нарративы это всё постепенно подавили. И сейчас слышат, что где-то там на Украине какая-то война происходит… на таком уровне», – жаловался Игнатьев.