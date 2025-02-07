«Это критический порог – партнёры нас бросают» – В Киеве ополчились на украинскую дипломатию

Вадим Москаленко.  
07.02.2025 16:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Из-за бестолковости украинских дипломатов и коварности «российской пропаганды» в мире всё меньше вспоминают о войне на Украине.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-комбриг ВСУ Александр Игнатьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за бестолковости украинских дипломатов и коварности «российской пропаганды» в мире всё меньше вспоминают о...

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«Международного партнёрства мы не наблюдаем. У меня сейчас есть возможность общаться в том числе с международниками, которые утверждают, что на государственном уровне Украину очень слабо представляют наши дипломаты, и те люди, которые должны это делать.

Про нас что-то там слышали. Вот, в начале полномасштабного вторжения крутились все эти ролики с уничтожением наших городов. А потом российские нарративы это всё постепенно подавили. И сейчас слышат, что где-то там на Украине какая-то война происходит… на таком уровне», – жаловался Игнатьев.

«И я точно знаю, что надлежащее представительство в США не происходит. Поэтому мы и имеем такие последствия. Сейчас они ещё не такие критические, чтобы мы вообще потеряли страну, но если системная работа не начнётся, существует, как минимум, угроза потери ещё республик», – добавил экс-комбриг.

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