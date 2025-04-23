«Это конец, Трамп умывает руки» – американский эксперт по безопасности
Администрация Трампа убедилась, что Москву не заставить поменять цели СВО на Украине, и готовится к выходу из переговорного процесса.
Об этом на канале журналиста Дэнни Хайфона заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Каждый президент США, с момента прихода Обамы, хотел экономически и в военном плане противостоять Китаю, но всегда был занят Россией и Украиной или Ближним Востоком – и не мог этого сделать. Администрация Трампа и Трамп испытывает только презрение к Зеленскому и его режиму, как и к европейским лидерам. Ему нет дела до Украины.
Просто, теперь он президент США и управляет этой войной, даже если пытается притвориться, что он сторонний наблюдатель. США проигрывают эту прокси-войну, в которой Рубио признался пару месяцев назад.
Но они оставляют пространство для манёвра. Они понимают, что не могут заставить Россию пойти на сделку на условиях США, которая сохранит киевский режим, и на что-то, с чем киевский режим и европейцы согласятся.
Европейцы не согласятся ни на что, они хотят продолжать этот конфликт. Они хотят поддерживать киевский режим, даже если это будет продолжаться следующие четыре года, и надеются, что через четыре года Вэнс не будет избран или не появится новый Трамп», – сказал Слебода.
«А теперь администрация Трампа создаёт себе пространство для манёвра. Если они не могут заставить русских пойти не сделку, которую они, пусть неохотно, но признают, то они действительно могут уйти. Трамп умывает руки, говоря – «я пытался, но они не хотят мира, они не могут работать с Зеленским, европейцы меня игнорируют, и это всё равно война Байдена». Это будет конец», – добавил американец.
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