«Это конец, Трамп умывает руки» – американский эксперт по безопасности

Администрация Трампа убедилась, что Москву не заставить поменять цели СВО на Украине, и готовится к выходу из переговорного процесса.

Об этом на канале журналиста Дэнни Хайфона заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый президент США, с момента прихода Обамы, хотел экономически и в военном плане противостоять Китаю, но всегда был занят Россией и Украиной или Ближним Востоком – и не мог этого сделать. Администрация Трампа и Трамп испытывает только презрение к Зеленскому и его режиму, как и к европейским лидерам. Ему нет дела до Украины. Просто, теперь он президент США и управляет этой войной, даже если пытается притвориться, что он сторонний наблюдатель. США проигрывают эту прокси-войну, в которой Рубио признался пару месяцев назад. Но они оставляют пространство для манёвра. Они понимают, что не могут заставить Россию пойти на сделку на условиях США, которая сохранит киевский режим, и на что-то, с чем киевский режим и европейцы согласятся. Европейцы не согласятся ни на что, они хотят продолжать этот конфликт. Они хотят поддерживать киевский режим, даже если это будет продолжаться следующие четыре года, и надеются, что через четыре года Вэнс не будет избран или не появится новый Трамп», – сказал Слебода.