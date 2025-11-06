«Это катастрофа»: в ВСУ шокированы тупостью Зеленского

Игорь Шкапа.  
06.11.2025 14:01
  (Мск) , Киев
Просмотров: 844
 
Украина


Украинское руководство за почти четыре года войны так и не смогло определиться, кто отвечает за защиту энергетических объектов.

Об этом в беседе с антироссийским пропагандистом Александром Близнюком заявил депутат Киевсовета, офицер ВСУ Александр Погребиский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не можем определить вообще, кто за что отвечает. Помнишь эту историю недавно с энергетической Ставкой, где не могли определиться, кто же отвечает за укрытия у нас. Президент за годы еще не знает этого, он задает вопрос. Это отрасль, которая является архиважной для населения Украины. За шесть лет [у власти] и почти четыре годы войны он об этом не знает, он спрашивает. Это реальная катастрофа, я просто в шоке», – возмущается офицер.

Пожаловался он и на арест экс-главы Укрэнерго.

«ГБР уже скатилось в подворотню какую-то, если посмотреть с точки зрения процессуально-правовой. И эти люди тоже будут нести ответственность. Это уже просто какая-то фирма имени [замглавы ОП] Татарова, Портнова, которого уже нет, а дело его продолжает жить», – возмущается Погребиский.

