«Это катастрофа»: в ВСУ шокированы тупостью Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское руководство за почти четыре года войны так и не смогло определиться, кто отвечает за защиту энергетических объектов.

Об этом в беседе с антироссийским пропагандистом Александром Близнюком заявил депутат Киевсовета, офицер ВСУ Александр Погребиский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы не можем определить вообще, кто за что отвечает. Помнишь эту историю недавно с энергетической Ставкой, где не могли определиться, кто же отвечает за укрытия у нас. Президент за годы еще не знает этого, он задает вопрос. Это отрасль, которая является архиважной для населения Украины. За шесть лет [у власти] и почти четыре годы войны он об этом не знает, он спрашивает. Это реальная катастрофа, я просто в шоке», – возмущается офицер.

Пожаловался он и на арест экс-главы Укрэнерго.