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Владимир Зеленский все чаще использует для продвижения своих мессиджей для американской аудитории не либеральный флагман CNN, а входящий в медиа-империю магната Руперта Мердока правый канал Fox News, традиционно симпатизирующий республиканцам.

В этот раз Зеленский хвалил нового хозяина Белого дома. Он заявил, что риторика Дональда Трампа в адрес Владимира Путина о переговорах по прекращению конфликта или усилении экономического давления на РФ при отказе от переговоров является «справедливой и честной».

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«Это именно то, чего боится Путин. Он не хочет, чтобы сильный Трамп поддерживал Украину, потому что это будет сильная Украина», — сказал Зеленский в интервью программе «Хэннити».

Зеленский, при этом, сделал ряд заявлений, часть которых расходится с линией Трампа по Украине. Так, он добавил, что Киев не признает «оккупацию» своих земель. Он также зачем-то призвал усилить международное давление на Путина со стороны Китая, чтобы достичь соглашения, а также предоставить «более широкие гарантии безопасности Украине».

«Я считаю, что гарантий со стороны Европы не будет достаточно… Европейцы понимают, что без гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов, со стороны президента Трампа, этого будет недостаточно. Путин не боится Европы. К сожалению, это так», — добавил Зеленский.

Также Зеленский наябедничал республиканской телеаудитории, что перед началом войны в феврале 2022 года он лично просил тогдашнего президента Джо Байдена и его команду принять превентивные меры, например, ввести санкции против России, поскольку ее войска и танки скопились у границ Украины.

Зеленский также просил предоставить ему оружие, но, по его словам, ему ответили, что оно будет предоставлено только «в случае» нападения России.

«Параллельно с этим я спрашивал страны Европейского союза, и они не могли сделать это без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на лидера, на Соединенные Штаты, как на лидера. Поэтому во время большого вторжения украинцы были предоставлены сами себе, и мы сражались в одиночку», — посетовал Зеленский.