«Это было бы сенсацией» – русофоб Линдси Грэм предлагает Трампу испугать Путина угрозой НАТО

Анатолий Лапин.  
15.02.2025 16:49
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Русофобия, США, Украина


Одним из пунктов мирного соглашения по Украине должна стать гарантия того, что она станет членом Альянса, если Россия снова введет войска на территорию самостийной державы.

Об этом в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одним из пунктов мирного соглашения по Украине должна стать гарантия того, что она станет...

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«Я настоятельно рекомендую заключить соглашение о поставках оружия с Украиной, чтобы у нас было что-то ценное, и чтобы американский народ понял, насколько важна Украина, а не только идея.

Я бы посоветовал вам, господин президент, в следующем десятилетии продать им все оружие, которое им нужно, произведенное в Америке, которое будет выгодно нам и им, чтобы они стали настолько сильными, что никто в здравом уме не решится на это снова.

Я бы посоветовал вам, господин президент, если мы не сможем прийти к консенсусу по НАТО сейчас, когда мы вынесли этот вопрос на повестку дня, Путин, если вы не хотите, чтобы Украина вступила в НАТО, не вторгайтесь в нее, потому что, если вы вторгнетесь в нее, она вступит в НАТО. И если бы президент Трамп сказал это, это было бы сенсацией», – заявил Грэм.

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