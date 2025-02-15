«Это было бы сенсацией» – русофоб Линдси Грэм предлагает Трампу испугать Путина угрозой НАТО
Одним из пунктов мирного соглашения по Украине должна стать гарантия того, что она станет членом Альянса, если Россия снова введет войска на территорию самостийной державы.
Об этом в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я настоятельно рекомендую заключить соглашение о поставках оружия с Украиной, чтобы у нас было что-то ценное, и чтобы американский народ понял, насколько важна Украина, а не только идея.
Я бы посоветовал вам, господин президент, в следующем десятилетии продать им все оружие, которое им нужно, произведенное в Америке, которое будет выгодно нам и им, чтобы они стали настолько сильными, что никто в здравом уме не решится на это снова.
Я бы посоветовал вам, господин президент, если мы не сможем прийти к консенсусу по НАТО сейчас, когда мы вынесли этот вопрос на повестку дня, Путин, если вы не хотите, чтобы Украина вступила в НАТО, не вторгайтесь в нее, потому что, если вы вторгнетесь в нее, она вступит в НАТО. И если бы президент Трамп сказал это, это было бы сенсацией», – заявил Грэм.
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