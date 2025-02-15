«Это было бы сенсацией» – русофоб Линдси Грэм предлагает Трампу испугать Путина угрозой НАТО

Одним из пунктов мирного соглашения по Украине должна стать гарантия того, что она станет членом Альянса, если Россия снова введет войска на территорию самостийной державы.

Об этом в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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