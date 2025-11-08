«Это была помощь, кто чем может» – на укро-ТВ пытаются скрасить провал будановцев в Покровске

Тарас Стрельцов.  
08.11.2025 22:18
  (Мск) , Львов
Просмотров: 162
 
Война, Дзен, Украина


Самоубийственный десант ГУР в окрестностях Красноармейска (Покровска) якобы был операцией по захвату важного плацдарма и его удержания до подхода основных сил. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий отметил, что даже у зрителей упаднические настроении относительно удержания Покровска и скептицизм насчёт «дерзкого десанта» Буданова (в списке террористов в РФ), у которого и без того имеется репутация фабрики нелогичных мясных пиар-операций.

Самоубийственный десант ГУР в окрестностях Красноармейска (Покровска) якобы был операцией по захвату важного плацдарма...

Костенко вступился за будановцев.

«Иногда видимые вещи, которые демонстрирует тот же ГУР, которые все называют пиаром, часто являются ширмой прикрытия более важных направлений и операций. Которые влияют на стратегическом уровне, но показывают именно это. Это военное искусство, и ГУР – подразделение, которое действует на стратегическом уровне.

А все оценивают по каким-то военным операциям. Это даже не десять, а три-четыре процента, это инструмент. Спецназ ГУР, их не так много – это инструмент, который уже работает на реализацию замыслов всей этой машины планирования, разведки, добычи информации. И когда всё это выходит на финишную прямую, работает спецназ», – напускал тумана СБУшник, выгораживая Буданова.

Впрочем, «дерзкого десанта» в Покровск это не касается.

«Но здесь, я думаю, это была история о том, что было сложно. И главнокомандующий вместе с руководителем разведки решили – кто чем может. Операция ГУР отыграла важную роль на одной из промзон, где они высадились, пока противник не зашёл, заняли там оборону. Они захватили плацдарм, и потом туда подтянулись войска, которые удерживают этот плацдарм, и это отыгрывает важную роль», – уверял Костенко, умалчивая о кадрах, свидетельствующих, что перед «захватом плацдарма» укро-десантники были уничтожены российскими fpv-дронами.

<iframe width=”725″ height=”408″ src=”//ok.ru/videoembed/10046425729668?nochat=1″ frameborder=”0″ allow=”autoplay” allowfullscreen></iframe>

Метки: , ,

