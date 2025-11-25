Президент США Дональд Трамп больше не позволит Украине увиливать от достигнутых договоренностей.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявила депутат ВР Анна Скороход, избравшаяся по спискам партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции за критику действий власти.

«Больше Трамп не будет играть в эту игру, когда о чём-то договорились, потом Зеленский едет в Великобританию, Францию или Германию, там они о чем-то пошушукались, и он выходит с абсолютно другой позицией. Нет, к сожалению или к счастью, ему больше этого делать не дадут», – считает депутат.

Ведущая заметила, что возможно повторится история со скандалом в Овальном кабинете, когда хамившего Зеленского выгнали из Белого дома, после чего на Украине повысился его рейтинг.