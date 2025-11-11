«Это большая ошибка»: для США Средняя Азия остается частью СССР – Стивен Старр

Елена Острякова.  
11.11.2025 17:09
  (Мск) , Москва
Просмотров: 227
 
Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Средняя Азия, США


Соглашения, которые президент США Дональд Трамп заключил с пятью президентами среднеазиатских стран на прошлой неделе, могут быть не реализованы, как это происходило последние 10 лет.

Об этом американский эксперт по России и Евразии, русофоб Стивен Старр заявил в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы говорим о регионе, в котором ни один президент США никогда не появлялся. Между тем, господин Си был в регионе 17 раз, господин Путин – около 60 раз. Так что давайте будем сдержаны в своем энтузиазме и трезво оценим, что нам нужно делать дальше», – сказал Старр.

Он считает, что действовать США нужно срочно, пока Россия занята украинским конфликтом.

«Если этот регион станет группой относительно открытых обществ с относительно функционирующей рыночной экономикой, то выиграют все. Если этого не произойдет, то авторитарные режимы будут править от границ Кореи и Китая до Персидского залива», – посетовал Старр.

Он считает, что все проблемы из-за того, что в США по-прежнему воспринимают Среднюю Азию как часть СССР.

«США привыкли иметь дело с этим регионом в рамках СССР, большинство людей в нашем правительстве привыкли так думать. Весь регион находился в ведении того же департамента, что и Россия. И сегодня это снова возвращается», – сказал Старр.

