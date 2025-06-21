«Это агенты Кремля!»: Зе-министр нелепо оправдывается за огромную коррупцию

Вадим Москаленко.  
21.06.2025 12:30
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина, Финансы, Энергетика


Из-за повышения тарифов на электроэнергию украинское руководство расхитило около 60 миллиардов и не собирается отдавать их в бюджет.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за повышения тарифов на электроэнергию украинское руководство расхитило около 60 миллиардов и не собирается отдавать...

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«Парламент в 273 голоса одобрил решение ВСК о том, что у Энергоатома есть 60 миллиардов, накопилось прибыли. Мы, видя финансовый отчет, нашли там как минимум увеличение резко амортизации в 3 раза, и 8 миллиардов на счетах. Мы только что услышали, что там до сих пор есть какие-то проблемы с вашей коррупционной сделкой по закупке атомных блоков. У меня вопрос: а когда вы наконец подадите в отставку за такое управление?

И во-вторых, когда мы увидим деньги от повышения тарифов на электроэнергию на счетах государственного бюджета, в котором не хватает 400 миллиардов, а не на счетах, скрытых у Энергоатома?» – спросил депутат.

Но министр энергетики Герман Галущенко попытался все списать на войну и русских и намекнул на связь критиков с Кремлём.

«Давайте не делать хайп из государственных корпораций, потому что я вам хочу сказать, когда четвертый год русские ракетами и дронами пытаются уничтожить нашу энергосистему и у них ничего не получается, мне кажется, что нашлись внутренние силы для того, чтобы это попытаться сделать изнутри.

Поэтому давайте, пожалуйста, будем оперировать цифрами профессионально, как это делает, кстати, и та комиссия, в которую входят и представители вашей фракции», – подытожил министр.

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