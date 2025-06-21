«Это агенты Кремля!»: Зе-министр нелепо оправдывается за огромную коррупцию

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Из-за повышения тарифов на электроэнергию украинское руководство расхитило около 60 миллиардов и не собирается отдавать их в бюджет.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парламент в 273 голоса одобрил решение ВСК о том, что у Энергоатома есть 60 миллиардов, накопилось прибыли. Мы, видя финансовый отчет, нашли там как минимум увеличение резко амортизации в 3 раза, и 8 миллиардов на счетах. Мы только что услышали, что там до сих пор есть какие-то проблемы с вашей коррупционной сделкой по закупке атомных блоков. У меня вопрос: а когда вы наконец подадите в отставку за такое управление? И во-вторых, когда мы увидим деньги от повышения тарифов на электроэнергию на счетах государственного бюджета, в котором не хватает 400 миллиардов, а не на счетах, скрытых у Энергоатома?» – спросил депутат.

Но министр энергетики Герман Галущенко попытался все списать на войну и русских и намекнул на связь критиков с Кремлём.