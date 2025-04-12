«Это ад и кошмар. Жду лютых конфликтов». На побережье Азовского моря грядёт ревизия недвижимости

Михаил Рябов.  
12.04.2025 20:02
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Запорожье, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Строительство, Туризм, Украина, Херсон


Российские власти готовят ревизию курортной недвижимости на побережье Азовского моря, где в украинские времена многие объекты были распределены по «серым» схемам.

Об этом рассказал в эфире «Радио КП» военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские власти готовят ревизию курортной недвижимости на побережье Азовского моря, где в украинские времена...

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«Посмотрел на этот ад и кошмар, его помнят те, кто ездил в Крым украинский, в Крым 2014-16 годов… Это неправедными путями «отжатый» советский санаторий, раздерибаненный на куски какими-то «кабанчиками», к которому начали пристраивать «скворечники» кто во что горазд.

Вот так выглядит побережье, хотя летом оно полностью заполняется, потому что у людей нет выбора, куда ехать.

Так вот, все это будут перестраивать. Я жду, конечно, лютых конфликтов, криков обиженных или, наоборот, тех, кому недодали копеечку. Но факт таков, что море теперь наше внутреннее, власти новых российских регионов собираются его поднять на курортный уровень.

Потому что мы знаем – Краснодарщина – Сочи, Крым, – они малость перегружены, особенно в связи с закрытием границы», – пояснил Стешин.

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