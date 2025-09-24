Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Имеющие украинское происхождение граждане Молдовы голосуют за те политические силы, которые выступают за дружбу с Россией.

Об этом в эфире видеоканала скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитирия Гордона (фигурант списка экстремистов) заявил лидер молдавской партии «Лига городов и коммун», мэр города Леова Александр Бужорян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий попросил объяснить феномен, почему в Молдове этнические украинцы и даже украиноязычные – в своем большинстве голосуют за пророссийские партии.

Молдавский политик-русофоб объясняет это влиянием российских СМИ, которые, по его мнению, власть закрыла слишком поздно, и, таким образом, не пресекла влияние на этнических украинцев.

«Они имеют, к сожалению, другое мировоззрение о том, что происходит, в том числе, в родной стране. Но мы работаем там», – заверил Бужорян.

По его словам, украинцев, имеющих гражданство Молдовы, убеждают «разными путями» проголосовать за проевропейские партии, чтобы «победить в ещё одной битве против Кремля».