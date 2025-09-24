Этнические украинцы Молдовы ненавидят и Зеленского, и Санду

Игорь Шкапа.  
24.09.2025 16:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 214
 
Выборы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Имеющие украинское происхождение граждане Молдовы голосуют за те политические силы, которые выступают за дружбу с Россией.

Об этом в эфире видеоканала скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитирия Гордона (фигурант списка экстремистов) заявил лидер молдавской партии «Лига городов и коммун», мэр города Леова Александр Бужорян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Имеющие украинское происхождение граждане Молдовы голосуют за те политические силы, которые выступают за дружбу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий попросил объяснить феномен, почему в Молдове этнические украинцы и даже украиноязычные – в своем большинстве голосуют за пророссийские партии.

Молдавский политик-русофоб объясняет это влиянием российских СМИ, которые, по его мнению, власть закрыла слишком поздно, и, таким образом, не пресекла влияние на этнических украинцев.

«Они имеют, к сожалению, другое мировоззрение о том, что происходит, в том числе, в родной стране. Но мы работаем там», – заверил Бужорян.

По его словам, украинцев, имеющих гражданство Молдовы, убеждают «разными путями» проголосовать за проевропейские партии, чтобы «победить в ещё одной битве против Кремля».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить