Эстонский депутат: Мы способны в одиночку потопить весь флот России
У Эстонии есть возможности, чтобы потопить российские корабли на Балтике, если они будут представлять угрозу. Об этом в рамках Варшавского форума по безопасности заявил депутат парламента Эстонии Марко Михкельсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Эстонский политик также пригрозил сбивать российские самолеты.
«Союзники по НАТО должны быть готовы сбивать российские самолеты, если они нарушат наше воздушное пространство и подвергнут нас опасности. Этого нельзя исключать, и мы не должны поддаваться шантажу, который снова слышим от русских: «Если вы это сделаете, то будете с нами воевать». Нет, мы не подадимся на это…
Мы постоянно учимся, выявляем наши недостатки и улучшаем системы, следим за тем, что происходит в водах Балтийского моря, а также физически сдерживаем, используя как традиционные корабли, так и современные морские беспилотники.
Плюс, знаете, у нас есть возможности, я не раскрываю никаких секретов, – в одиночку Эстония способна потопить весь Балтийский флот, скажем, за определенное время. Поэтому я думаю, что они знают, что их возможности ограничены», – заявил Микхельсон.
