Эстонский депутат: Мы способны в одиночку потопить весь флот России

У Эстонии есть возможности, чтобы потопить российские корабли на Балтике, если они будут представлять угрозу. Об этом в рамках Варшавского форума по безопасности заявил депутат парламента Эстонии Марко Михкельсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эстонский политик также пригрозил сбивать российские самолеты.

