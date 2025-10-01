Эстонский депутат: Мы способны в одиночку потопить весь флот России

Анатолий Лапин.  
01.10.2025 10:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 206
 
Д.Б., Дзен, НАТО, Прибалтика, Россия, Русофобия, Эстония


У Эстонии есть возможности, чтобы потопить российские корабли на Балтике, если они будут представлять угрозу. Об этом в рамках Варшавского форума по безопасности заявил депутат парламента Эстонии Марко Михкельсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эстонский политик также пригрозил сбивать российские самолеты.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Союзники по НАТО должны быть готовы сбивать российские самолеты, если они нарушат наше воздушное пространство и подвергнут нас опасности. Этого нельзя исключать, и мы не должны поддаваться шантажу, который снова слышим от русских: «Если вы это сделаете, то будете с нами воевать». Нет, мы не подадимся на это…

Мы постоянно учимся, выявляем наши недостатки и улучшаем системы, следим за тем, что происходит в водах Балтийского моря, а также физически сдерживаем, используя как традиционные корабли, так и современные морские беспилотники.

Плюс, знаете, у нас есть возможности, я не раскрываю никаких секретов, – в одиночку Эстония способна потопить весь Балтийский флот, скажем, за определенное время. Поэтому я думаю, что они знают, что их возможности ограничены», – заявил Микхельсон.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить