«Эпоха империализма возвращается» – украинцам советуют перечитывать Ленина и тревожиться за Зеленского

Вадим Москаленко.  
13.01.2026 17:18
  (Мск) , Киев
Похищение Мадуро свидетельствует о полном крахе международного права, и даёт другим странам основания убивать неугодных правителей.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил экс-посол Украины в США Юрий Щербак передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одно из главных следствий похищения Мадуро – это полный крах международного права. Эта новая эпоха, конечно, не началась 3 января 26 года. Но это событие зафиксировало полный крах международного права, которое существовало после Второй мировой.

Возвращаются события XIX столетия. Но тогда не было ядерных держав, не было таких глобальных процессов. И казалось бы – кончилась эпоха империализма», – рассуждал Щербак.

«Кстати, стоит изучить труд Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Многие левые перечитывают эту работу, потому что там были сказаны… там были сказаны очень важные вещи.

Мы думали, эта эпоха прошла, но она вернулась. И теперь Китай, Россия и другие авторитарные и диктаторские страны, будут копировать поведение США.

Мы можем радоваться аресту Мадуро, ну нужно ждать таких же внезапных нападений, с применением грубой силы. Могут быть похищены или даже убиты президенты стран, которые стали объектом агрессии. Это очень опасный прецедент», – добавил укро-дипломат.

