Эксперты обсудили проблему неоязычества среди участников СВО
Проповедовать неоязычество, будучи бойцом СВО – довольно-таки противоречивая позиция, учитывая воцерковлённость верховного главнокомандующего.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас часто говорят, что среди участников СВО неоязычники присутствуют, даже есть целое подразделение, хотя небольшое. Но люди героически воюют, имеют награды. Тем не менее, проблема для нас есть.
Неоязычники же апеллируют к нашим предкам, а у предков было принято, будучи членом дружины, разделять мнение лидера. И если лидер страны, министр обороны – воцерковлённые православные люди, наверное, нужно предположить, что военнослужащие не будут исповедовать ту религию, которая бы оскорбляла религию их руководства.
Наш президент назван в честь князя Владимира, он воздвиг ему памятник, а для неоязычника князь Владимир – это главный враг. С их точки зрения, именно с него и начались наши проблемы, именно он наших предков повернул не туда. Как в голове сочетается ненависть к христианству и князю Владимиру с лояльностью к нашему президенту?», – рассуждал Силантьев.
При этом он назвал большим заблуждением считать, что христианство – религия слабых людей.
«Люди, будучи неоязычниками, несомненно, воюют, но не лучше, чем христиане, не лучше, чем буддисты или мусульмане. А зачем тогда менять веру, чтобы иметь такую же боеспособность? У них был посыл, что языческая наша вера, в отличие от слабой христианской, даёт дополнительную способность», – отметил учёный.
Его дополнил старший научный сотрудник данной лаборатории Роман Шиженский.
«Единой централизованной организации на территории РФ никогда не будет, сами язычники против этого, догматизации движения не произойдёт. Будет всё-таки национальный компонент. О многом скажут итоги СВО и приход язычников в «мирняк». Спрашивали у бойцов, какое будущее движения – масса вариаций», – рассказал Шиженский.
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