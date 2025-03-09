Эксперт: Трамп приговорил Зеленского к «люстре»
Дональд Трамп теперь может ловко управлять Владимиром Зеленским, возобновляя и снова останавливая обмен разведданными с Киевом.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это рубильник прямого действия. Боеприпасы и техника – ещё можно сказать, не страшно, повоюем, есть запас, и это так. У Украины приличный запас за счёт последних поставок администрации Байдена. А вот, развединформация тем ценна, что она – онлайн… Это информационная кровь войны – мегабиты, гигабайты информации, которые попадают командирам или даже рядовому бойцу, которому следует команда немедленно нанести выстрел. Это в значительной степени останавливается.
Останутся стационарные цели, которые обозначены на картах по 50 лет… Да, по ним можно стрелять, хотя, на самом деле, на каком-нибудь НПЗ всё равно есть какое-то ключевое устройство, в которое ты должен попасть – не вообще в завод.
Поэтому такие средства, как «Хаймарс», «Атакамс» и т.д., остаются без целеуказания. Они изначально создавались американцами в рамках «ударно-разведывательного комплекса», когда этот стреляет, а его какой-то механизм постоянно снабжает информацией. Если их нет, то половина эффективности исчезает», – рассказал Ширяев.
Также он обратил внимание на фразу, что ограничения рассчитаны до момента, когда будет определена дата и место переговоров с Россией, а потом всё возобновят.
«А если Зеленский возьмёт и через две недели куда-то упрётся, что не понравится Трампу? Он опять отключит? В одной книге героя приговорили к «люстре», огромная невидимая люстра, и он идёт по Москве и знает, что она над ним висит и в любую секунду, если он что-то не так сделает, она на него рухнет.
Получается, что Зеленского приговорили к «люстре». Натурально. Он идёт и знает, что каждую секунду, если не так себя поведёт, ему отключат развединформацию», – смоделировал эксперт.
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