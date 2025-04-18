Эксперт объяснил, почему не удаётся увеличить темпы проведения СВО

России будет сложно ускорить темпы освобождения территорий без проведения всеобщей мобилизации и увеличения военной группировки в полтора-два раза.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что нам нужно делать, чтобы ускорить ход специальной военной операции?», – спросил ведущий.

То есть , решением проблем является борьба с дронами противника, которые зачастую сдерживают темпы операции . Ну и, соответственно, усиление количества ударов дронов по логистике противника, чтобы изолировать его от поля боя», – сказал Рожин.

«Ну, тут нужно просто наращивать кратно применение дронов, наращивать системы РЭБ на тактическом уровне, в том числе для защиты логистики. Потому что поражение логистики, оно затрудняет продвижение вперед.

«Естественно, ещё хорошо бы иметь группировку еще хотя бы раза в полтора-два больше. Но все понимают, что без проведения мобилизации этого не достичь. А мобилизацию проводить по ряду причин руководящий класс не собирается.

Поэтому и увеличить группировку на миллион-полтора человек тяжело. Она растет медленно за счет добровольного поступления на контракт. В принципе, количество поступающих на контракт позволяет, с одной стороны, решать задачу о восполнении потери и медленного увеличения группировки.

С другой стороны, этого недостаточно для того, чтобы нарастить группировку резко до желаемых цифр, которые позволили бы получить кратное превосходство жилой силы над противником.

Поэтому часто операции ведутся при соотношении один к одному. Ну и на участках, где добиваются порывов и концентрируют какие-то силы, там, да, удается добиться какого-то более существенного превосходства», – добавил эксперт.