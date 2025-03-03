Эксперт о военных возможностях Европы против РФ: Потенциал есть, по факту – ничего
Агрессивные антироссийские заявления ряда западных лидеров продиктованы их желанием поднять свои просевшие рейтинги.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вообще, как вы оцениваете этот саммит в Лондоне?», – спросил ведущий.
«На самом деле уже год как Макрон начал об этом говорить. Но вот как он начал, так он и говорит до сих пор. Сейчас он тоже говорит, что в ближайшие 2-3 месяца он туда ничего не направит.
Все эти слова, они воспринимаются в большей степени как просто стремление каким-то образом подсветиться в средствах массовой информации. У Макрона катастрофические потери рейтинга. У англичан и того не было, да и у Трюдо тоже.
Поэтому вот эти все слова на самом деле имеют под собой очень мало основы материальной. Что может сделать Франция? Может направить туда, грубо говоря, максимум 2-3 бригады. Англия и того не сможет сделать», – сказал Подберезкин.
Он подчеркнул, что не стоит недооценивать угрозу Европы, но и переоценивать её не надо.
«Поэтому, с точки зрения стратегической, надо отдавать себе отчет, конечно, Европа может втянуться в длительное противостояние, как это было в Первую и Вторую мировую войну. И никто не будет отрицать, что те 400 миллионов граждан, которые проживают в Европе, которые, может быть, примут участие в таком противостоянии, они могут многое. Но для этого нужно действительно многое и сделать.
То есть потенциал огромный, но в реальности сейчас он пока еще в фактор не превратился. Пока это только разговоры. Вот если бы сейчас все началось, то максимум, на что способны крупные европейские державы – это направить там 30-40 тысяч человек, и то неизвестно в какие сроки. По планам предусматривается в течение полугода развертывание там до 600-700 тысяч, но это ведь только планы», – подытожил эксперт.
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