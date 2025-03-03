Агрессивные антироссийские заявления ряда западных лидеров продиктованы их желанием поднять свои просевшие рейтинги.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле уже год как Макрон начал об этом говорить. Но вот как он начал, так он и говорит до сих пор. Сейчас он тоже говорит, что в ближайшие 2-3 месяца он туда ничего не направит.

Все эти слова, они воспринимаются в большей степени как просто стремление каким-то образом подсветиться в средствах массовой информации. У Макрона катастрофические потери рейтинга. У англичан и того не было, да и у Трюдо тоже.

Поэтому вот эти все слова на самом деле имеют под собой очень мало основы материальной. Что может сделать Франция? Может направить туда, грубо говоря, максимум 2-3 бригады. Англия и того не сможет сделать», – сказал Подберезкин.