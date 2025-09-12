Эксперт: Армия готова к масштабному наступлению. Нужно решение Кремля
У России есть все силы, средства и резервы для того, чтобы кардинально поменять положение дел на фронте и перейти к масштабному наступлению, – для этого не нужно проводить мобилизацию.
Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в эфире «Красной линии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Сивкова, не происходит это лишь по политическим мотивам:
«Сошлюсь на Сырского, он чётко сказал, что превосходство общее на театре военных действий по боевым возможностям ВС РФ и ВСУ – один к трём в пользу России. Согласно оперативным нормативам, при наличии превосходства один к трём можно осуществлять глубокий надёжный прорыв. То есть, мы, имея общее превосходство один к трём, можем наступать по всей линии фронта. Просто ломить. А на главных направлениях противник может создать, – это Сырский говорит о нас, – один к шести и больше. То есть, для того, чтобы проломить эту оборону нужно только политическое решение. Никаких мобилизаций специальных не нужно, нет такой необходимости. Повторяю еще раз, это оценка врага.
Он сейчас лихорадочно пытается собирать личный состав, но, исходя из баланса набираемых и уходящих с линии фронта, – такого нет. Не забывайте про цифру миллион 721 тысяча человек безвозвратных потерь – это убитые и пропавшие без вести. Добавьте туда калек – мы получаем больше 2 миллионов безвозвратных потерь, а всего получается больше 6 миллионов, которые либо выбыли из строя, либо получили ранение.
Поэтому мы должны четко понимать, что в настоящее время ВСУ не способны противостоять мало-мальско организованному крупномасштабному наступлению России», – заявил Сивков.
