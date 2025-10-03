Экс-спикер армии ЛНР объяснил, почему нет ракетного удара по Зе-банде
Отсутствие ракетных удар по местам скопления представителей киевской верхушки – осознанная стратегия России, заявил на своём канале экс-спикер армии ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как объяснить, что РФ не наносит удары по представителям украинского режима, в то время как бандеровцы убивают мэров на новых территориях?
Действительно, ликвидация органов управления парализует режим. Но те гауляйтеры, которые поставлены преступным руководством, всё-таки, выполняют какие-то позитивные функции в отношении мирного населения.
Второе – мы абсолютно отличаемся от руководства Украины. Нанесение ударов по гражданским людям нам не свойственно, в нашей доктрине нет таких планов.
Украинская власть, делая такие удары по представителям госвласти, преследует террористическую тактику. Российское командование не преследует террористическую тактику, у нас нет в приоритете нанесение ударов по украинским гауляйтерам», – сказал Марочко.
«Более того, многие из них выполняют позитивные функции, которые направлены на скорейшую победу. Разворовывают средства, направленные на ВСУ. В частности, сейчас идёт скандал с поставками дронов. И здесь возникает вопрос – зачем нам ликвидировать таких нужных людей, которые, по сути, оказывают позитивное воздействие, ослабляя обороноспособность украинского режима?» – добавил выступающий.
