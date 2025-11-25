Экс-советник Зеленского по экономике: Это средневековье. Нас сделали разграбленными и униженными вассалами Запада

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В продвигаемом США мирном соглашении Украину принуждают платить за свою безопасность.

Об этом в беседе с объявленным РФ в розыск киевским политолог Юрием Романенко заявил бывший экономический советник Владимира Зеленского, украинский экономист Олег Устенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня просто ввели в ступор некоторые пункты, которые я там вижу и которые, на мой взгляд, попахивают средневековьем. Именно средневековьем. То есть мы – страна, которая подверглась агрессии, пострадала. И там есть пункт, который фактически связан с тем, что наша безопасность – это не то, что нам положено, что это в интересах мирового сообщества, наших европейских соседей, назову уже так, партнеров-соседей», – сказал экономист.

По его словам, из соглашения вытекает, что Украина должна оплачивать свою безопасность.