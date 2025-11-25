Экс-советник Зеленского по экономике: Это средневековье. Нас сделали разграбленными и униженными вассалами Запада

Игорь Шкапа.  
25.11.2025 20:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 642
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


В продвигаемом США мирном соглашении Украину принуждают платить за свою безопасность.

Об этом в беседе с объявленным РФ в розыск киевским политолог Юрием Романенко заявил бывший экономический советник Владимира Зеленского, украинский экономист Олег Устенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня просто ввели в ступор некоторые пункты, которые я там вижу и которые, на мой взгляд, попахивают средневековьем. Именно средневековьем. То есть мы – страна, которая подверглась агрессии, пострадала. И там есть пункт, который фактически связан с тем, что наша безопасность – это не то, что нам положено, что это в интересах мирового сообщества, наших европейских соседей, назову уже так, партнеров-соседей», – сказал экономист.

По его словам, из соглашения вытекает, что Украина должна оплачивать свою безопасность.

«Это что получается? Мы должны оплачивать услугу, связанную с гарантией нашей безопасности. Очень похоже на средневековье. Город разграблен, а для того, чтобы попасть под защиту более крупного феодала или более сильного королевства, нужно платить. Это тоже своего рода страховка, которая будет нам стоить определенных средств», – возмущается Устенко.

Метки: ,

