Экс-сенатор США обвиняет ЦРУ в терактах 11 сентября

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Башни-близнецы в Ню-Йорке рухнули 11 сентября 2001 года вовсе на потому, что в них просто врезались самолеты исламских террористов.

Об этом бывший сенатор США Курт Уэлдон заявил в интервью известному журналисту Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что теракты 11 сентября произошли не потому, что группа угонщиков захватила несколько самолетов. Я получил подтверждение, что двое угонщиков, которые были на одном из самолетов в Нью-Йорке, работали на ЦРУ и получали там зарплату. Мне это подтвердил человек, который работает в одном из наших агентств, у меня есть это письмо. Эти двое потеряли контроль над ситуацией. После этого были выговоры сотрудникам агентства», – сказал Уэлдон.

Он также утверждает, что правительство пытались предупредить о готовящихся терактах.

«Во-вторых, я знаю, что агентство трижды пыталось передать информацию, которая могла бы предотвратить теракт 11 сентября. И у меня есть имя человека, с которым связались в министерстве юстиции, и ей сказали отменить встречи», – утверждает Уэлдон.

Он назвал опубликованный отчет Конгрессу по терактам 11 сентября «просто мусором».

«У нас есть Джон Крейн, генеральный инспектор Пентагона, который попросил статус осведомителя, потому что ему сказали лгать Конгрессу и скрывать информацию разведки о теракте 11 сентября», – сказал Уэлдон.

Он считает, что президенту США Дональду Трампу нужно назначить новую комиссию по расследованию трагедии.