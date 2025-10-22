Экс-секретарь Одесской епархии: «Только полная ликвидация режима Зеленского спасёт людей на Украине»

Максим Столяров.  
22.10.2025 20:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 26
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чем больше территорий Украины отойдёт России, тем лучше для всех жителей этих регионов, независимо от вероисповедания и национальности.

Об этом на канале «Спас» заявил бывший секретарь Одесской епархии УПЦ, а ныне настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чем больше территорий Украины отойдёт России, тем лучше для всех жителей этих регионов, независимо...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я не политик и не военный эксперт и вряд ли могу что-то посоветовать нашим войскам или военно-политическому руководству. Но с точки зрения того, чтобы можно было увидеть какой-то положительный результат для верующих людей, для тех, кто всегда хранит духовное единство Русского мира, конечно, для них результатом станет ликвидация этого режима на Украине.

Который поставлен извне со стороны Запада, для того, чтобы и подрывать саму Россию, и проводить процесс просто физического уничтожения нашего Православия, верующих, русских людей, людей, ощущающих единство с предками. Историческое единство с Россией, которое у Украины уходит корнями в тысячелетия, наше единство общей купели Крещения, общего языкового корня, общей культуры и т.д. Вот, чтобы защитить этих людей, необходимо, как минимум, ликвидировать украинский режим», – сказал Новиков.

«Конечно, чем больше территорий Украины отойдёт в состав России, тем больше будет гарантии того, что на этих территориях – сохранится и Православие, и права не только русских людей, но и всех, кто не является экстремистами, террористами, просто жителей, которые хотят жить нормальной человеческой жизнью… Вот, там, где будет стоять Россия, там это будет соблюдено», – подчеркнул протоиерей.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить