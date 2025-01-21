Экс-посол в США: Украинским беженцам в США пора готовить чемоданы

Президент США Дональд Трамп сворачивает программу U4U («Единение ради Украины»), которая была введена его предшественником Джо Байденом и позволяла украинцам получить право на въезд и проживание в Штатах на срок до двух лет.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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