Экс-посол в США: Украинским беженцам в США пора готовить чемоданы

Анатолий Лапин.  
21.01.2025 12:42
  (Мск) , Киев
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беженцы, Дзен, Общество, Политика, США, Украина


Президент США Дональд Трамп сворачивает программу U4U («Единение ради Украины»), которая была введена его предшественником Джо Байденом и позволяла украинцам получить право на въезд и проживание в Штатах на срок до двух лет.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп сворачивает программу U4U («Единение ради Украины»), которая была введена его...

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«Сейчас будут до 200 указов, может и больше, которые будут касаться, во-первых, отмены указов Джозефа Байдена, во многом, в том числе ограничивающие энергетику, добычу нефти. Будут указы по миграционным вопросам, очень много. Украинцам здесь нужно готовиться, что программа U4U, которая сейчас действует для украинцев и финансируется в полмиллиарда долларов – это не то, что всем дают украинцам, которые находятся как беженцы от войны там, но на обслуживание этого всего, она не будет продолжена.

100%, что никто дальше продолжать не будет. Поэтому они либо перейдут в другие категории, либо им нужно готовиться сменить статус. Если программа эта закончится, U4U, и никто не изменит статус, что вряд ли, то эти люди вынуждены будут уехать из США. Это жестче будет, чем в Европе, например. Там, в США, очень жестко с миграционным вопросом», – заявил Чалый.

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