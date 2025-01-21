Экс-посол в США: Украинским беженцам в США пора готовить чемоданы
Президент США Дональд Трамп сворачивает программу U4U («Единение ради Украины»), которая была введена его предшественником Джо Байденом и позволяла украинцам получить право на въезд и проживание в Штатах на срок до двух лет.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сейчас будут до 200 указов, может и больше, которые будут касаться, во-первых, отмены указов Джозефа Байдена, во многом, в том числе ограничивающие энергетику, добычу нефти. Будут указы по миграционным вопросам, очень много. Украинцам здесь нужно готовиться, что программа U4U, которая сейчас действует для украинцев и финансируется в полмиллиарда долларов – это не то, что всем дают украинцам, которые находятся как беженцы от войны там, но на обслуживание этого всего, она не будет продолжена.
100%, что никто дальше продолжать не будет. Поэтому они либо перейдут в другие категории, либо им нужно готовиться сменить статус. Если программа эта закончится, U4U, и никто не изменит статус, что вряд ли, то эти люди вынуждены будут уехать из США. Это жестче будет, чем в Европе, например. Там, в США, очень жестко с миграционным вопросом», – заявил Чалый.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: