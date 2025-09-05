Экс-посол в США признал, что парижский сходняк закончился поражением

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Встреча в Париже участников так называемой «коалиции решительных», где рассматривались гарантии безопасности Украины, показала, что Запад не может ответить на российско-китайские вызовы.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил экс-посол Украины в СЩА Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они не отвечают этим вызовам. То есть на самом деле это утрата инициативы», – считает Чалый.

Он подчерчивает, что в Париже гарантии не стали конкретными, а было лишь обтекаемо сказано, что они будут после наступления мира. При этом экс-посол заметил, что Россия не согласится на гарантии Запада в виде ввода войск на Украину.

«А теперь вопрос: а тогда почему Путин должен останавливать войну, если он знает, что дальше будет хуже? Значит, на кого направлено это все? Я вам говорю на кого – на Украину, чтобы она получила заверения эти и пошла на так называемые сложные условия», – считает дипломат.

По его словам, в Париже не были выработаны принципы того, как заставить Россию прекратить боевые действия.