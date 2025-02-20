Экс-посол в США крестится, чтобы сорвалась встреча Путина и Трампа
Украина полностью провалила коммуникации с администрацией Дональда Трампа, тогда как русские время не теряли и налаживали отношения.
Об этом на телеканале «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Механизмы есть, даже в этих условиях. Почему столько теряли время и кормили нас хорошими сообщениями между выборами и инаугурацией, я не понимаю. Я уже тогда бил тревогу, говорил, мы проигрываем русским, что русские добираются до ушей, нужно кардинально… и немного успокоился, когда была встреча в Нью-Йорке президентов Украины и США. Оказалось, что уже всё, не то что химии нет, а нет персонального доверия, это очень плохая история. Но её нужно исправлять.
Если кратко, все силы дипломатии должны быть направлены на встречи министра иностранных дел с госсекретарём США, президента Украины – с президентом США. Эта встреча должна произойти до встречи с Путиным. А лучше, чтобы с Путиным вообще сорвалась встреча вот эта вот. Вот, складываю вот так [пальцы], есть такая примета, может, неправильно. Или – перекрещусь. Вот, чтобы оно сорвалось всё у них», – сказал Чалый и перекрестился.
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