Экс-посол в США крестится, чтобы сорвалась встреча Путина и Трампа

Украина полностью провалила коммуникации с администрацией Дональда Трампа, тогда как русские время не теряли и налаживали отношения.

Об этом на телеканале «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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