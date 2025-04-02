Экс-подполковник СБУ: «Никогда не пойму офицеров, ушедших после Майдана в АТО»

В 2014 году имел место феномен, когда стоявшие на Майдане силовики буквально через пару месяцев шли убивать тех, за кого они стояли, бок о бок с теми, кто их резал и расстреливал.

Об этом в интервью российскому публицисту и блогеру Дмитрию Пучкову заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не могу объяснить феномен бойцов, которые прошли Майдан – «Беркут», внутренние войска, «Альфа», опера военной контрразведки. Сразу скажу: после Майдана уволилось очень много людей. Естественно, Донецк, Луганск, Симферополь, Севастополь – практически никто не уехал на Украину. Но вы, которые Одесса, Николаев, Житомир, Днепропетровск, вы весь Майдан прошли. Вас там жгли, убивали, стреляли, забрасывали камнями. Майдан победил, вы если остались служить, вас отправляют в АТО воевать за тех, против кого вы 2 месяца назад сражались. И воевать против тех, с кем вы плечом к плечу стояли. Я понимаю, потом в 2015 году очень быстро и профессионально повязали кровью в АТО, но изначально вы когда пошли в АТО, вы себе отдавали отчёт, против кого вы идёте и на чьей стороне? Потом уже всё понятно – в меня стреляют, я стреляю в ответ», – сказал Прозоров.

Он привёл яркий пример, как в Мариуполе летом 2014 года за одним столом на совещании сидели прошедшие Майдан, ставшие нацгвардейцами бывшие офицеры внутренних войск и нацистские главари запрещённого в РФ «Азова» и «Днепра», которые два месяца назад убивали и резали их подчинённых.

«Например, «карпатский спыс» – это порядка трёх метров с острым наконечником пика. Был такой казак Гаврилюк, мне командир мариупольского полка нацгвардии, рассказывал, как он этим колол бойцов-срочников в лицо с дистанции. Работала группа, подбегают и баллончиком с краской забрызгивают забрало в шлеме или слепят лазерной указкой, боец вынужден поднять забрало, и тут казак Гаврилюк из-за спин – хлоп в лицо! И только у этого командира 7 человек пострадало, одному выбило глаз, у остальных челюстно-лицевые травмы жёсткие. И тут эти же офицеры через два месяца плечом к плечу, условно, с этим же казаком Гаврилюком, с этими «побратимами» едут убивать тех, кого они защищали. Это у меня вообще в голове не укладывалось. Я ехал в АТО, но я понимал, что выполняю задачу, мне Родина сказала, Москва дала приказ. Но им-то кто?» – недоумевал бывший полковник.

Он привёл ещё один пример.