Экс-подельник Зеленского: Пример Польши не для нас – мы катимся в пропасть

Вадим Москаленко.  
20.06.2025 17:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 488
 
Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Из-за бездарности правительства на Украине продолжается падение экономики, в том числе добывающей и пищевой промышленности.

Об этом на заседании украинского парламента заявил бывший подельник Зеленского экс-спикер Рады, а ныне рядовой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за бездарности правительства на Украине продолжается падение экономики, в том числе добывающей и пищевой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас падение привлечения инвестиций на Украину уже второй год подряд. Это результаты работы правительства.

Вы влупили в прошлом году увеличение налогов и не получили дополнительных поступлений в государственный бюджет, и сегодня мы снова с вами говорим о минус 450-500 миллиардов гривен», – возмущался Разумков.

«Мы с вами фактически сталкиваемся с падением промышленности. Минус 6% падение промышленности по сравнению с прошлым годом. Два ключевых направления: это добывающая промышленность (минус 15%) и это пищевая промышленность (минус 12%).

Мы стараемся поддержать только крупный бизнес, который занимается трейдингом, который занимается работой с крупными компаниями международного уровня. Но, как показала практика, в том числе той же Польши, на которую мы по многим направлениям ориентируемся в экономическом плане, когда они вступали в Европейский Союз, они сориентировались именно на малый и на средний бизнес. Именно это позволило им выстоять в 2009 году, когда весь мир был погружен в экономический кризис», – добавил укро-депутат.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить