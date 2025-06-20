Экс-подельник Зеленского: Пример Польши не для нас – мы катимся в пропасть

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Из-за бездарности правительства на Украине продолжается падение экономики, в том числе добывающей и пищевой промышленности.

Об этом на заседании украинского парламента заявил бывший подельник Зеленского экс-спикер Рады, а ныне рядовой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас падение привлечения инвестиций на Украину уже второй год подряд. Это результаты работы правительства. Вы влупили в прошлом году увеличение налогов и не получили дополнительных поступлений в государственный бюджет, и сегодня мы снова с вами говорим о минус 450-500 миллиардов гривен», – возмущался Разумков.