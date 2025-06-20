Экс-подельник Зеленского: Пример Польши не для нас – мы катимся в пропасть
Из-за бездарности правительства на Украине продолжается падение экономики, в том числе добывающей и пищевой промышленности.
Об этом на заседании украинского парламента заявил бывший подельник Зеленского экс-спикер Рады, а ныне рядовой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас падение привлечения инвестиций на Украину уже второй год подряд. Это результаты работы правительства.
Вы влупили в прошлом году увеличение налогов и не получили дополнительных поступлений в государственный бюджет, и сегодня мы снова с вами говорим о минус 450-500 миллиардов гривен», – возмущался Разумков.
«Мы с вами фактически сталкиваемся с падением промышленности. Минус 6% падение промышленности по сравнению с прошлым годом. Два ключевых направления: это добывающая промышленность (минус 15%) и это пищевая промышленность (минус 12%).
Мы стараемся поддержать только крупный бизнес, который занимается трейдингом, который занимается работой с крупными компаниями международного уровня. Но, как показала практика, в том числе той же Польши, на которую мы по многим направлениям ориентируемся в экономическом плане, когда они вступали в Европейский Союз, они сориентировались именно на малый и на средний бизнес. Именно это позволило им выстоять в 2009 году, когда весь мир был погружен в экономический кризис», – добавил укро-депутат.
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