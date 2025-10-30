Экс-министр ЖКХ Украины: Мини-ТЭС не спасут Киев
Киевлянам не стоит надеяться, что найдется адекватная замена получившим серьезные повреждения энергетическим объектам.
Об этом в эфире «Новости live» заявил депутат ВР, экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущий заметил, что в в Киеве анонсировали строительство семи новых мини-ТЭС, которые обеспечат столицу теплом и светом.
«Понимаете, это не спасет полностью города. Не смогут они заменить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, имеющих по 750 МВт мощности каждая. И даже котельные, которых 160 по Киеву разбросаны, можно запустить автономно, но они не смогут взять на себя всю тепловую нагрузку, то есть потащить город они не смогут», – сказал экс-министр.
Он назвал анонсированное строительство положительным примером, но призвал не считать «спасательным кругом». При этом не уверен, что эти мини-станции будут запущены до конца года, учитывая, кроме монтажных сложностей, фактор коррупции.
«Я согласен, эти установки были подарены, они не куплены, но на монтаж, запуск, укрытия – ушли деньги. Кстати, я депутатов обращаю внимание: вам ничего не мешает через ваши инструменты проверить целевое использование. Это немалая сумма – 2,7 миллиарда, потому что, по моим данным, это не подтверждается. Я смотрел паспорта бюджетных программ, нет там данных», – добавил Кучеренко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: