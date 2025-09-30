Экс-министр обороны Британии потребовал начинать наступление против России

Запад должен начать превентивное наступление против России в киберпространстве.

Об этом в ходе «Варшавского форума по безопасности» заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что одна из наших задач – не ждать, пока Россия нанесет удар. Вы знаете, Россия думала, что может делать все это безнаказанно, она могла выбирать, когда нападать на нас или что-то делать.

Путин и его операторы, его доверенные лица и его киберкоманда никогда не чувствовали, что могут получить что-то взамен, или никогда не сталкивались со стратегической дилеммой. А мы должны быть на шаг впереди. Знаете, в гибридной игре могут играть двое, это не монополия одной страны.

Нам нужно инвестировать в наши наступательные кибервозможности. Нам нужно говорить об этом с нашим населением», – истерил русофоб.