Экс-министр энергетики: «Кличко прав. Киев надо срочно эвакуировать»
Крупным городам Украины нужно готовиться к эвакуации населения.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога киевской школы госуправления заявил экс-министр энергетики и ЖКХ Иван Плачков.
Он сказал, что поддерживает киевского мэра Виталия Кличко, призвавшего местных жителей по возможности выехать из столицы, столкнувшейся с огромным дефицитом электроэнергии после последних российских ударов. При этом экс-министр считает, что это актуально и для других крупных городов.
«Мы знаем какая ситуация в Киеве, Днепре. Если есть возможности, чтобы вывезти детей, людей пожилого возраста к друзьям, родственникам, знакомым в села, районные центры, где традиционное отопление, почему это не делать. Это нужно обязательно сделать», – говорит гость эфира.
Он считает, что ситуация усугубляется тем, что ее нельзя спрогнозировать.
«А вы уверены, что ударов больше не будет? Поэтому мы должны максимально обеспечить эти уязвимые слои населения всем необходимым, если можно, вывезти. А дальше уже будем заниматься, восстанавливать это все и так далее», – резюмировал Плачков.
