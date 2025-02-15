Экс-командир ВСУ: Часов Яр протянет недолго. Краматорск начинают обжимать

Если начинаются городские бои, то в итоге ВСУ каждый раз рано или поздно отступают.

Об этом на канале UlrLife заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Часике орки атакуют, но не заходят группами в кварталы и не вступают в уличные бои. Я думаю, они выжидают и скапливают силы, когда перережется трасса Покровск – Константиновка. Там и сейчас уже логистический путь практически не работает, но когда он будет перерезан, там есть такой нюанс, что из Часова Яра есть такое поле, по этим полевым дорогам ехать, может, минут 15 до Константиновки. И как только эта трасса перережется, а это вопрос времени, то орки пойдут достаточно серьёзно в уличные бои, зайдут снова на Часик. И если они Часик возьмут (тоже вопрос времени), то у них останется до Константиновки поле. Плюс выступ сверху, откуда они заходят. А дальше – дело техники: Константиновка, пять километров – Дружковка, пять километров – Краматорск по ровной трассе и дальше километров 15-17 – Славянск», – предупредил «Дед».