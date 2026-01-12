Экс-глава турецкой разведки: Вот что бы было, не начни Россия СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия начала спецоперацию на Украине, потому что иначе ситуация для русских была бы хуже.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил бывший начальник военной разведки Турции Исмаил Хаккы Пекин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.