Экс-глава турецкой разведки: Вот что бы было, не начни Россия СВО
Россия начала спецоперацию на Украине, потому что иначе ситуация для русских была бы хуже.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил бывший начальник военной разведки Турции Исмаил Хаккы Пекин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я хотел бы затронуть тему войны на Украине. Россия была вынуждена вступить в эту войну. В частности, США и Великобритания подталкивали Россию к этой войне в результате манипуляций со стороны Украины. Россия вынуждена была ввязаться.
Если бы она этого не сделала, все было бы по-другому. На повестку дня встал вопрос о принятии Украины в НАТО. Если бы Украина была принята в НАТО, столица России оказалась бы в опасности. Россия была вынуждена начать военные действия из-за этого вопроса.
Без этого в России могла бы сложиться еще более худшая ситуация. Война нанесла России экономические потери, но в результате Россия начала развиваться», – заявил Пекин.
