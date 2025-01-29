Идея снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет принадлежит США, что играет на руку РФ.

Об этом в эфире телеканала «France 24» заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос в деталях. Что именно означает поддержка Украины? На данный момент Германия стала вторым по величине поставщиком помощи, военной помощи Украине после США. Но мы все понимаем, что пока продолжается война, нужно делать больше. И главный вопрос здесь в том, сможет ли Европа компенсировать это, если США приостановят свою помощь на несколько месяцев. Мы знаем, что у Европы есть возможности и ресурсы для этого, но есть ли у нее политическая воля делать больше, чем она уже делает? Это реальный вопрос, который нужно решить в ближайшие недели и месяцы…

[Снижение призывного возраста] – это идея, которая родилась в США, причем еще до прихода этой администрации к власти. На мой взгляд, это большая ошибка, потому что, знаете, российская пропаганда утверждает, что Запад воюет против России руками украинцев до последнего украинца.

Поэтому требование снизить призывной возраст идеально вписывается в эту российскую пропаганду. Мобилизация в Украине – не решающий фактор в этой войне. И те, кто так считает, используют это как оправдание своего бездействия. Они говорят, что мы ничего не должны Украине, потому что там не снижают призывной возраст. Вот такая у них позиция. Но это очевидная манипуляция. Чтобы сражаться с врагом, нужно оружие», – заявил Кулеба.