Экс-депутат Верховной рады призвал «уничтожить бандеро-нацистскую элиту Украины»

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Силы ПВО на примере Крыма показали готовность обеспечить безопасность парада Победы в Москве, но теракты возможны. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал экс-депутат Верховной рады от Севастополя Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет эскалация напряженности с обеих сторон. Задача простая – начать переговоры с более сильной позиции. Это составная часть подготовки к урегулированию конфликта, как бы это странно не звучало. Я доволен работой нашей ПВО. Крым показал, что может предотвращать прилёты любых систем. За годы военных действий наши вооруженные силы повысили профессионализм – это отмечаем уже не только мы, но и аналитики всего мира, что тоже усиливает нашу переговорную позицию. Даже неадекватные, особенно в Европе, осознают и понимают, что продолжение конфликта чревато для них проблемами», – считает эксперт.