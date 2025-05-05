Экс-депутат Верховной рады призвал «уничтожить бандеро-нацистскую элиту Украины»
Силы ПВО на примере Крыма показали готовность обеспечить безопасность парада Победы в Москве, но теракты возможны. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал экс-депутат Верховной рады от Севастополя Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Будет эскалация напряженности с обеих сторон. Задача простая – начать переговоры с более сильной позиции. Это составная часть подготовки к урегулированию конфликта, как бы это странно не звучало.
Я доволен работой нашей ПВО. Крым показал, что может предотвращать прилёты любых систем. За годы военных действий наши вооруженные силы повысили профессионализм – это отмечаем уже не только мы, но и аналитики всего мира, что тоже усиливает нашу переговорную позицию. Даже неадекватные, особенно в Европе, осознают и понимают, что продолжение конфликта чревато для них проблемами», – считает эксперт.
«Есть, так называемые, соглашения по умолчанию. Когда иностранные лидеры приезжали в Киев, мы не наносили ударов по Киеву, и это определенные договорённости. Контакты между военными всегда были, поэтому, кроме как политическими, заявления Зеленского никак не назовешь.
Но даже один удар станет политической смертью самого Зеленского, и коллективному Западу придётся нести за это ответственность.
Что касается террористических актов – увы, да. Это вопрос британских спецслужб, и Украина всегда на это шла, потому что в этом сущность киевского режима. И кроме как уничтожить бандеро-нацистскую элиту Украины, нет других способов остановить их террористическую деятельность. Но это следующий этап. Поэтому парад Победы пройдёт нормально, как и в прошлые годы», – заключил Колесниченко.
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