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На Украине нет политиков, способных общаться с американским руководством на равных.

Об этом заявил в прошлом активный майданщик украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша риторика сейчас – это, во-первых, просьбы дать ПВО, закрыть небо, и всё такое. Шантаж и угрозы. Ни то, ни другое не является выигрышной стратегией. Выигрышная стратегия – это говорить равному с равным. Понимать свои преимущества и недостатки, чего ты можешь, чего не можешь. Максимально использовать преимущества, минимально давать возможность играть на недостатках. Но говорить как равный с равным, иначе ничего не сработает», – сказал Дацюк.