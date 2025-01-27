Единственная выигрышная стратегия оказалась не по зубам Украине – Дацюк
На Украине нет политиков, способных общаться с американским руководством на равных.
Об этом заявил в прошлом активный майданщик украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наша риторика сейчас – это, во-первых, просьбы дать ПВО, закрыть небо, и всё такое. Шантаж и угрозы. Ни то, ни другое не является выигрышной стратегией.
Выигрышная стратегия – это говорить равному с равным. Понимать свои преимущества и недостатки, чего ты можешь, чего не можешь. Максимально использовать преимущества, минимально давать возможность играть на недостатках. Но говорить как равный с равным, иначе ничего не сработает», – сказал Дацюк.
«Где нам взять политика, который был бы прожжённым волчарой, и мог бы говорить как равный с равным? Ни один из президентов, которых мы знали, не мог говорить с Трампом, как равный. Даже Янукович, хотя казалось бы – авторитарный бандюган.
Чтобы говорить на равных, нужно быть умелым коммуникантом, манипулировать, чётко понимать свой интерес в каждой мелочи. А для этого надо каждый день анализировать, в чём наш интерес. Мы этого не делаем», – подытожил философ.
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