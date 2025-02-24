«Единства меньше, чем когда-либо» – Европу предупреждают о «катастрофе»

Вадим Москаленко.  
24.02.2025 16:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 422
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы не быть «разорванной на части», Европа должна отказаться от НАТО и сформировать свой собственный военный блок.

Об этом в эфире канала «Amanpour and Company» заявила «либеральная» эмигрантка, ЛГБТ журналистка Маша Гессен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы не быть «разорванной на части», Европа должна отказаться от НАТО и сформировать свой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Если Европа не хочет, чтобы ее разорвала на части эта новая сумасшедшая Америка и Россия, то ей, вероятно, придется создать свою собственную армию, свой собственный оборонительный союз, и сформулировать свои собственные стратегические интересы», – сказала журналистка.

Тем не менее, она подчеркнула, что это маловероятно, и скорее всего Европу ждёт катастрофа.

«Трудно представить, что это произойдет, потому что мы не видим единой Европы. На самом деле она, наверное, сейчас менее едина, чем когда-либо за три года с начала войны на Украине.

И что тогда будет? Трудно предсказать катастрофу. Я думаю, что есть много движущихся частей и переменных. Но мы точно знаем, что Путину нужно гораздо больше, чем Украина. Он, опять же, совершенно ясно, без каких-либо скрытых мотивов, угрожает другим европейским странам, включая Польшу, страны Балтии, а недавно и Германию», – запугивала Гессен.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить