«Единства меньше, чем когда-либо» – Европу предупреждают о «катастрофе»

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Чтобы не быть «разорванной на части», Европа должна отказаться от НАТО и сформировать свой собственный военный блок.

Об этом в эфире канала «Amanpour and Company» заявила «либеральная» эмигрантка, ЛГБТ журналистка Маша Гессен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Европа не хочет, чтобы ее разорвала на части эта новая сумасшедшая Америка и Россия, то ей, вероятно, придется создать свою собственную армию, свой собственный оборонительный союз, и сформулировать свои собственные стратегические интересы», – сказала журналистка.

Тем не менее, она подчеркнула, что это маловероятно, и скорее всего Европу ждёт катастрофа.