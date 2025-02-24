«Единства меньше, чем когда-либо» – Европу предупреждают о «катастрофе»
Чтобы не быть «разорванной на части», Европа должна отказаться от НАТО и сформировать свой собственный военный блок.
Об этом в эфире канала «Amanpour and Company» заявила «либеральная» эмигрантка, ЛГБТ журналистка Маша Гессен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если Европа не хочет, чтобы ее разорвала на части эта новая сумасшедшая Америка и Россия, то ей, вероятно, придется создать свою собственную армию, свой собственный оборонительный союз, и сформулировать свои собственные стратегические интересы», – сказала журналистка.
Тем не менее, она подчеркнула, что это маловероятно, и скорее всего Европу ждёт катастрофа.
«Трудно представить, что это произойдет, потому что мы не видим единой Европы. На самом деле она, наверное, сейчас менее едина, чем когда-либо за три года с начала войны на Украине.
И что тогда будет? Трудно предсказать катастрофу. Я думаю, что есть много движущихся частей и переменных. Но мы точно знаем, что Путину нужно гораздо больше, чем Украина. Он, опять же, совершенно ясно, без каких-либо скрытых мотивов, угрожает другим европейским странам, включая Польшу, страны Балтии, а недавно и Германию», – запугивала Гессен.
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