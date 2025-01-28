Единороссы не дали Зюганову в одно лицо поздравить Лукашенко

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Госдума РФ трижды поздравила сегодня Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии.

Тему задал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сегодня от всей души с этой высокой трибуны хочу поздравить Лукашенко Александр Григорьевича. Его победа на выборах — это победа всех нас, победа здравого смысла, победа государственного и политического деятеля, который показал…», – говорил Зюганов, не обращая внимания на то, что зал аплодирует.

«Геннадий Андреевич, вы паузу делайте. Мы все хотим присоединиться к вашему предложению. Начинаем реагировать, а вы дальше идете. Дайте нам возможность порадоваться с вами», – попросил оратора прерваться спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Зюганов дал коллегам похлопать, после чего подчеркнул, что КПРФ 30 лет поддерживала Лукашенко, хотя «против него ополчился весь мир и Сорос».

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«Основой политики Лукашенко всегда был суверенитет Республики Беларусь и это великое счастье для её народа», – сказал депутат.

Володин отметил роль президентов России и Белоруссии в построении Союзного государства.

«Именно Александр Григорьевич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин вместе делают всё для того, чтобы укреплять единство и выстраивать отношения на принципах взаимовыгодного сотрудничества, уважения друг к другу», — сказал спикер.

Зал снова зааплодировал.