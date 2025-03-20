Джулиани: США хотят получить часть Донбасса
Чтобы добиться действительно хороших переговоров, президент РФ Владимир Путин должен отдать часть территории ЛДНР под контроль США.
Об этом бывший адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы действительно заинтересованы в том, чтобы заполучить определенный регион этой страны, потому что в нем есть полезные ископаемые. С двумя третями полезных ископаемых у нас проблем не будет. Мы получим 50% от них, они находятся в основной части Украины, которая еще не захвачена Россией, если только не произойдет чего-то невероятного. Но одна треть захвачена Россией.
И я уверен, что президент постоянно говорит, что Путин должен вернуть эту территорию. Это регион Донбасса. Там непропорционально большое количество полезных ископаемых, которые нам необходимы, чтобы эффективно конкурировать с Китаем и доминировать в области технологий», – сказал Джулиани.
При этом он признал, что территории Донбасса России «не чужие», там проживают русские.
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