Джонсон верит, что Трамп выторгует Украину для Запада

Елена Острякова.  
12.02.2025 13:54
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Вернуть Украину России так же невозможно, как США – Британии.

Об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил сегодня на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуть Украину России так же невозможно, как США – Британии. Об этом бывший премьер-министр...

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«Я думаю, что говорить о том, что Украина может снова стать российской, это все равно, что говорить, что США могут вернуться в Британскую империю. Этого просто не произойдет», – считает политик.

Действия новой администрации в Вашингтоне его обнадеживают.

«Не было никакой мгновенной капитуляции перед Путиным, что было бы катастрофой. Я думаю, что любое решение по Украине, которое позволит Путину сохранить часть территории, заморозить конфликт и не дать украинцам гарантий безопасности, которые они заслуживают, будет успехом для Путина. Я не думаю, что Дональд Трамп этого хочет. Я думаю, что он очень умен и старается. Он тщательно продумывает, как добиться нужного результата для Запада и Америки», – сказал Джонсон.

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