Джонсон верит, что Трамп выторгует Украину для Запада

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Вернуть Украину России так же невозможно, как США – Британии.

Об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил сегодня на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что говорить о том, что Украина может снова стать российской, это все равно, что говорить, что США могут вернуться в Британскую империю. Этого просто не произойдет», – считает политик.

Действия новой администрации в Вашингтоне его обнадеживают.