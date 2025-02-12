Джонсон верит, что Трамп выторгует Украину для Запада
Вернуть Украину России так же невозможно, как США – Британии.
Об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил сегодня на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что говорить о том, что Украина может снова стать российской, это все равно, что говорить, что США могут вернуться в Британскую империю. Этого просто не произойдет», – считает политик.
Действия новой администрации в Вашингтоне его обнадеживают.
«Не было никакой мгновенной капитуляции перед Путиным, что было бы катастрофой. Я думаю, что любое решение по Украине, которое позволит Путину сохранить часть территории, заморозить конфликт и не дать украинцам гарантий безопасности, которые они заслуживают, будет успехом для Путина. Я не думаю, что Дональд Трамп этого хочет. Я думаю, что он очень умен и старается. Он тщательно продумывает, как добиться нужного результата для Запада и Америки», – сказал Джонсон.
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