Дыра в бюджете 60 миллиардов, вся надежда на ворованные российские активы, – замглавы Минфина Украины

Украина должна найти источники пополнения госбюджета на ближайшие два года – дыра составляет 60 миллиардов долларов.

Об этом с трибуны Киевского форума по безопасности заявил замминистра финансов Украины Александр Кава, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Покрыть дефицит, по мнению чиновника, можно только с помощью Запада и хищения российских активов.

«Сейчас ситуация мне напоминает 2024-й год, когда многие наши партнеры считали, что 24-й должен быть годом завершения войны, и, соответственно, не спешили с принятием решений по поводу финансирования Украины. Если вы помните, мы входили в год, когда денег у нас было достаточно до конца февраля, потом, когда открылось европейское финансирование, это позволило нам обеспечить финансирование до середины лета, и потом уже в конце весны, когда уже бывшая администрация в Вашингтоне решила вопрос финансирования Украины.

Сейчас ситуация похожа, поскольку непокрытый дефицит на следующие два года у нас составляет 60 миллиардов долларов. Сейчас мы активно работаем с нашими партнерами для того, чтобы это финансирование было обеспечено. Процесс непростой, но мы смотрим оптимистически на то, что проблема дефицита будет решена и активно прорабатываем вариант репатриационного кредита – это так называемый долг, который должен быть выдан под залог российских замороженных активов», – заявил Кава.