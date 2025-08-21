Двуличие Узбекистана: сближается с Баку и Западом, сидит на шее у России

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеёв полностью поддержал действия президента Азербайджана Ильхама Алиева и объявил о подписании в скором времени с ЕС соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. По сути – это демонстрация лояльности Западу и выпад в сторону России.

Такие заявления Мирзиеёв сделал во время конференции «Узбекистан, Азербайджан и Европа — сотрудничество ради общего развития», которая специально состоялась ради анонсирования новости о развитии отношений с Брюсселем через Баку.

«Было принято историческое решение об установлении стратегического партнерства между нашим регионом и странами ЕС. В ближайшие месяцы мы намерены подписать Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС», — сказал Мирзиёев.

Более того, акцентировал внимание именно на связующую роль Азербайджана в осуществлении сообщения всего региона с ЕС через Каспий и похвалил Алиева за его активную деятельность уже в Центральной Азии. Очевидно, речь идёт и о признании за Баку главенствующей позиции в деле осуществления не только турецкого влияния, но и продвижения НАТО.

За это говорит то, что Мирзиёев снова прилюдно назвал Азербайджан своим военным и политическим союзником. Собственно, это так и есть, так как год назад Ташкент заключил двустороннее соглашение с Баку о союзнических отношениях, а несколько месяцев назад присоединился к Шушинской декларации о военном союзе с Турцией.

Такой шаг был хитрым согласованным манёвром в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), так как создавал уже официальный плацдарм для действий страны-члена НАТО в Центральной Азии, а именно в республике, которая не является формальным участником ОДКБ. Учитывая то, что между Астаной и Ташкентом также существует двустороннее соглашение о военном союзничестве и региональной интеграции, такой ход, по сути, связывает и Казахстан в новую общую ось.

Это и есть проявление ускорения процесса военно-политического объединения государств ОТГ вокруг Анкары и коллективного Запада, так как декларируется ориентация на Евросоюз через «окно» в лице того же Азербайджана. И данный демарш надо рассматривать в качестве показательного антироссийского жеста, так как Баку проводит откровенную враждебную политику по отношению к Москве.

Что же касается декларации опоры на Запад, то это уже констатация факта, так как ведущие флагманы узбекской промышленности передаются через процессы приватизации в руки европейских компаний. Речь идёт, например, о UzAuto Motors, UMS (Mobiuz), НГМК и АГМК, которые переданы на торги. Согласно плану правительства, три четверти всей экономики должно принадлежать частникам, а доля государства должна сократиться в шесть раз.

Интересно, что осуществляют внешнее управление процессом приватизации и проведения радикальных неолиберальных реформ такие столпы западного капитала и империализма как ЕБРР, Rothschild & Co и Franklin Templeton. Всё это ведёт к фактической колониальной оккупации Узбекистана со стороны ЕС, Великобритании и США с потерей стратегических активов и ключевых месторождений редкоземельных металлов.

По сути правящая элита выполняет сейчас функцию коллаборационистов или колониальной администрации при новых белых хозяевах, обрекая народ на нищенское существование и сверхэксплуатацию. Но главное, Узбекистан втягивают в стан вражеских государств и планируют использовать в качестве трамплина для расширения антироссийских действий в «мягком подбрюшье».

Примечательно, что сразу же по команде, по примеру соседнего Казахстана, начались действия по культурной отмене российских исполнителей и музыкальных групп. Так, недавно власти запретили Comedy Club, а ранее под аналогичные меры попали Григорий Лепс, Ирина Дубцова, иноагентка Земфира и Диана Арбенина якобы из-за нарушений ими норм «национальной духовности».