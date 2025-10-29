«Душат и выбивают дронщиков»: ВС РФ гасят хваленые килл-зоны ВСУ

Игорь Шкапа.  
29.10.2025 17:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 227
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ применяют тактику, которая позволяет им преодолевать так называемые килл-зоны, контролируемые украинскими дронами.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

ВС РФ применяют тактику, которая позволяет им преодолевать так называемые килл-зоны, контролируемые украинскими дронами....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Гость эфира жалуется, что «противник душит наших операторов БПЛА и целенаправленно выбивает их». Когда активность дронов ВСУ падает, начинают действовать малые пехотные группы.

«Представлять российское командование как неких тупых кровавых монстров, которые других приёмов организации ведения боевых действий, кроме как мясные штурмы не знают, не совсем верно. Это расхолаживает, не позволяет реально оценить и проанализировать возможности и способности противника, врага. Это целая система. Сначала они выбивают наших дронщиков, начинают снижают на выбранном участке активность наших дронов», – сказал Машовец.

По его словам, после этого открывается окно возможности для пехоты для проникновения в глубину украинских боевых порядков и их хаотизации.

«Продвигаются в эти зоны, когда централизованное сопротивление ВСУ подавлено или отсутствует, остались отдельные окружённые, полуокружённые позиции, изолированные этими малыми пехотными группами, которые снабжаются дронами по воздуху. Вот тогда начинают продвигаться основные главные силы передовых подразделений.

Этого следовало ожидать и подумать, что противник найдёт способ преодолевать эти широко разрекламированные килл-зоны дронщиков наших», – резюмировал Машовец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить