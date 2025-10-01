Дуров подтвердил: Франция требовала цензурировать Telegram в угоду Санду

Руководство французских спецслужб пыталось вмешаться в дела Румынии и Молдовы накануне выборов в этих странах, заставляя администрацию мессенджера Telegram заблокировать оппозиционные ресурсы.

Об этом в интервью американскому блогеру Лексу Фридману рассказал основатель Telegram Павел Дуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда я застрял во Франции, не мог выехать из страны несколько месяцев, мне предложили встретиться с главой внешней разведки через одного моего хорошего знакомого. На этой встрече меня попросили осуществить то, что я считаю ограничением свободы слова в Румынии.

У них в прошлом году были президентские выборы, и результаты аннулировали. Консервативный кандидат был не тем, кого поддерживало французское правительство. И меня спросили, готов ли я заблокировать каналы в Telegram, поддерживающие этого кандидата, или которые выступают против проевропейских кандидатов, назвали имя, кого они поддерживают.

Я четко обозначил свою позицию в главе французской разведки. Сказал, если вы думаете «Раз уж я тут застрял, что можете мне указывать? Вы ошибаетесь». Я скорее буду делать постоянно все наоборот…

Та же самая разведка просила нас сделать кое-что в отношении Молдовы», – заявил Дуров.