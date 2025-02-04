Дугин: Трамповцы оказались в положении нас, но психуют

Максим Столяров.  
04.02.2025 19:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Брошенный вызов трампистов либеральной повестке и подготовка к «СВО» на границе с Мексикой – очень сближает США и Россию.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Брошенный вызов трампистов либеральной повестке и подготовка к «СВО» на границе с Мексикой –...

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«С каждым днём, находясь у власти, Трамп и трамписты всё лучше и лучше понимают нас, потому что у нас те же враги, что у них. Это не значит, что мы с ними там сразу же подружимся, но мне кажется, каждая минута, которая тикает на часах пребывания Трампа в Белом доме, работает на разрешение, на деэскалацию наших отношений с США.

Потому что они сталкиваются со своими проблемами, они видят мир под другим углом, они прекращают эту страшную тоталитарную пропаганду и начинают выстраивать свою картину мира. Теперь представим себе, если бы Россия обещала вот этим мафиози из Мексики ещё и системы ПВО, начала бы их снабжать ракетами-пушками, вместе с Китаем, Ираном и Северной Кореей, интересно, как бы Питер Хексит и Трамп отнёсся к России и её союзникам? А именно это мы имеем на Украине.

Они оказываются в положении нас, они имеют дело с очень сходными вызовами. И даже традиционные ценности – мы же были пионерами, это мы ввели то, что семья является союзом мужчины и женщины, мы осуществили эти консервативные преобразования возвращения к здравому смыслу… первыми.

Мы являемся ролевой моделью, и наш президент является сильным харизматическим лидером, имеющим поддержку большинства населения», – сказал Дугин.

«Американцы просто действуют по-другому. Мы спокойно, не торопясь, а они резко, мгновенно – но это уже различия психологии. А то направление, по которому движется… Америка, даже с точки зрения изменения субъекта развития, защиты национальных интересов, с точки зрения выхода из глобалистской повестки – это очень напоминает нас.

Я надеюсь, что это приведёт к нашему сближению, но чудес не бывает, мы должны думать о себе, мы должны отстаивать свой суверенитет», – добавил философ.

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